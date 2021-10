Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 33-29 (16-15), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dinamo isi mentine astfel parcursul perfect din campionat, cu opt victorii din tot atatea partide, potrivit Agerpres.…

- Prim-divizionara de baschet a orasului joaca pe teren propriu in etapa a IV-a a Ligii Naționale, cu CSM Focșani. Partida va avea loc sambata, 16 octombrie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Cu incepere de saptamana trecuta, titulatura echipei s-a schimbat in SCM OHMA Timișoara, iar primul joc…

- La trei zile de cand Colterm a pornit robinetul de caldura, caloriferele timișorenilor abia s-au dezmorțit. In unele zone nu s-au incalzit deloc, in altele nu se poate furniza caldura din cauza șantierelor pentru retehnologizare. Colterm le transmite oamenilor doar sa deschida robineții din subsol,…

- Fundația Carturești, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, organizeaza a 15-a ediție a binecunoscutului eveniment Street Delivery. In weekend-ul 18-19 septembrie, timișorenii sunt așteptați in gradina urbana a Universitații de Vest din Timișoara, precum și in spațiile adiacente acesteia,…

- Duminica pe Stiinta am avut parte de un prim duel la fotbal feminin intre doua orase rivale si… prietene, Timisoara si Arad. Politehnica a intalnit Piros Security intr-un meci din cadrul etapei a doua. Saptamana trecuta, Politehnica era invinsa la Alexandria, 1-3 si multa lume era curioasa daca a fost…

- Urmeaza zile caniculare, cu temperaturi ce se apropie de 40 de grade la umbra in anumite zone. In Capitala, potrivit masuratorilor efectuate, maximul lunii iulie a fost de 42,4 grade, atins in 5 iulie 2000. Temperatura maxima absoluta a lunii iulie este 44,3ºC și a fost inregistrata la Calafat, in data…

- CARAS-SEVERIN – Presedintii consiliilor judetene Timis si Caras-Severin, Romeo Dunca si Alin Nica, vor sa faca cea mai frumoasa statiune montana de schi din Romania pe Muntele Mic. Cel care nu s-a putut abtine si a dezvaluit primul aceasta intentie a fost Alin Nica, printr-un scurt „live“ transmis de…