Stiri pe aceeasi tema

- De ani de zile Maria Ciobanu nu mai locuiește in Romania, ci in America. Recent, celebra cantareața de muzica populara, care are 85 de ani, locuiește in Statele Unite ale Americii, a aparut la TV, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars. A fost filmata la casa din America alaturi de fiica Camelia.…

- Alina Petre a facut un gest important pentru fiica ei ca aceasta sa creasca frumos și sa ințeleaga multe lucruri despre viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu fata ei. Iata ce declarații a facut blondina in cadrul emisiunii!

- Irinel Columbeanu a facut schimbari radicale in ceea ce privește planurile sale de Revelion, dupa ce s-a zvonit ca iși va petrece timpul cu fiica lui, in America. Se pare ca lucrurile s-au schimbat in ultimul moment, astfel ca nu va mai fi alaturi de Irina in noaptea dintre ani. Fostul om de afaceri…

- Cuza a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre cum obișnuia sa petreaca de sarbatori alaturi de familie, dar și ce obiceiuri aveau in aceasta perioada. Fostul concurent de la Te cunosc de Undeva iși aduce aminte cu drag de toate momentele frumoase alaturi de persoanele dragi.

- Flick, fostul prezentator de la radio Zu, și Denisa Filcea, partenera sa de viața, au devenit parinți pe 23 iunie, cand au facut cunoștința cu Eva Maria. De 6 luni, viața lor a capatat un alt sens și se gandesc la confortul micuței inainte de a lua orice decizie. Cei doi au acordat un interviu, […]…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fiica logodnicului Adrianei Bahmuțeanu a avut o prima reacție dupa ce testul de paternitate a ieșit pozitiv. Tanara a fost deranjata de spusele lui George Restivan, iar acum a marturisit exact ceea ce a deranjat-o. Iata ce marturisiri a facut Melissa!

- Gina Matache a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit cum a petrecut alaturi de familia ei inainte de Craciun, dar și care este relația pe care o are cu indragita cantareața, Delia. Gina Matache se simte mai implinita ca niciodata și se bucura de frumoasa ei familie. Iata…

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.