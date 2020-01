Filmul ''Tranzit'', regia Ana-Felicia Scutelnicu, selectat la Berlinale Co-production Market

Stiri pe aceeasi tema

- TRANZIT, primul lungmetraj al regizoarei Ana-Felicia Scutelnicu de dupa incheierea studiilor, a fost selectat pentru a participa in februarie, anul acesta, la Berlinale Co-Production Market. Mobra Films și Weydemann Bros. din Germania sunt producatorii filmului. Acțiunea proiectului aflat inca in dezvoltare…

- Traian Basescu spune ca PSD nu iși revine din șocul alegerilor prezidențiale pentru ca, deși a marit salariile și pensiile, a pierdut dramatic din susținerea electorala, scrie Hotnews.ro. Explicația sta in maturizarea romanilor care le-au transmis pesediștilor: ”Nene, nu mai suntem cumparabili cu bani…

- Traian Basescu spune ca PSD nu iși revine din șocul alegerilor prezidențiale pentru ca, deși a marit salariile și pensiile, a pierdut dramatic din susținerea electorala, arata Hotnews. Explicația sta in maturizarea romanilor care le-au transmis pesediștilor: ”Nene, nu mai suntem cumparabili cu bani…

- The industrial production prices (internal and external market) increased, in October, by 2.3 pct compared to the same month of the previous year, while month-over-month, October as compared to September 2019, they increased by 0.4 pct, reveals the data published, on Wednesday, by the National Institute…

- Intrucat sambata, 23 noiembrie 2019, la sediul nostru se desfașoara Festivalul național de muzica lautareasca veche „Zavaidoc”, nu vom difuza niciun film. Duminica, 24 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” difuzam filmul american „Elvis in turneu”. Regia ii aparține…

- Lungmetrajul, bazat pe intamplari adevarate, spune povestea disputei dintre companiile Ford si Ferrari pentru suprematie. Matt Damon este inginerul Carroll Shelby, iar Christian Bale, soferul de curse Ken Miles. Ei fac echipa pentru a construi o masina care sa depaseasca Ferrari. Actiunea este plasata…

- Dupa succesul primului film din seria Zombieland, „Zombieland: Double Tap” vine sa iți arate ca, din cand in cand, se mai fac și sequel-uri bune, dar și sa te transpuna in atmosfera de Halloween. Cand a aparut in 2009 filmul „Zombieland”, publicul a fost uimit sa descopere un film cu zombie care nu…

- Pelicula ''Jojo Rabbit'', regizata de neozeelandezul Taika Waititi, totodata unul dintre autorii scenariului, precum si interpretul personajului Adolf Hitler, combina umorul negru si situatiile absurde intr-o pledoarie despre toleranta ca antidot al urii. Actiunea peliculei…