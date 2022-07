Stiri pe aceeasi tema

- A fost cutremur in urma cu puține minute la Targu Jiu. Cutremurul a fost resimțit atat in blocuri, cat și de catre cei care locuiesc la case. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, in ziua de 16.07.2022, 10.39.24 (ora Romaniei), s-a produs in județul Gorj un cutremur cu magnitudinea…

- Miercuri, 6 iulie, la Palatul Elisabeta din București, a avut loc premierea elevilor participanți la Concursul Internațional Basmele Reginei Maria. Aflat la a XV-a ediție, este organizat de Palatul Copiilor din Craiova și se desfașoara sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei…

- In gradina Palatului Elisabeta, miercuri, Principesa Sofia va patrona, in numele Majestații Sale Margareta, ceremonia de premiere a Concursului internațional de creație originala ”Basmele Reginei Maria”, ediția 2022. La ceremonie participa peste o suta de elevi din Alexandria, Arad, Baia Mare, Bucuresti,…

- Celebra soprana Irina Baiant, care a fost prezenta pe mari scene ale lumii, a fost invitata speciala a concertului simfonic de aseara, care a deschis stagiunea estivala a Filarmonicii Moldova Iasi. La final, solista a acordat un interviu "Ziarului de IasI". Reporter: Irina, ai umplut cele doua sali…

- Federația Romana de Tenis, prin Colegiul Central al Antrenorilor, in colaborare cu Academia Florin Mergea, a organizat, la Targu Jiu, un curs de perfecționare pentru antrenori. La curs, au participat 66 de tehnicieni din 18 orașe: București, Constanța, Pitești, Bacau, Timișoara, Tg. Jiu, Focșani, Zalau,…

- Grindeanu a explicat duminica, intr-o emisiune televizata, ca de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana legea achizitiilor publice a fost modificata in repetate randuri, inclusiv in ultima perioada, „tocmai din dorinta de a grabi anumite procese” si de a „impulsiona anumite institutii care intram…

- Liga 3 – seria 6, play-off, etapa 7: Vineri, 6 mai – ora 18.00:CSM Slatina – Vedita ColonestiArbitri: Robert Avram (Pitesti) – Alin Ionica (Ploiesti), Gabriel Enache (Ploiesti).Observatori: Marian Catanescu (Craiova), Marius Nicoara (Severin) Viitorul Daesti – CSM AlexandriaArbitri: George Catalin Roman…

- Aplicația Uber iși lanseaza astazi, 5 mai 2022, serviciile de transport la cerere și in Alba Iulia și ajunge, astfel, sa fie prezenta in 17 orașe din Romania. Cele 17 orașe din Romania in care UBER este prezenta sunt: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova, Galați, Pitești, Ploiești,…