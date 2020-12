Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza asasinarii lui Mohsen Fakhrizadeh, seful programului nuclear iranian cu ajutorul unei arme fabricate in Israel controlate de la distanta ramane una extrem de plauzibila, chiar daca nu a fost confirmata la nivel oficial, in conditiile in care o companie israeliana a prezentat inca din luna iulie…

- Comedia cu accente horror "Freaky", lansata de Universal Pictures si Blumhouse Productions, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv cu incasari de 1,22 milioane de dolari, obtinute din 2.057 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania…

- Regizorul Quentin Tarantino va lansa o adaptare sub forma de roman dupa filmul sau "Once Upon a Time in Hollywood", relateaza miercuri contactmusic.com. Cineastul american a semnat un acord pentru doua carti cu editura HarperCollins, romanul adaptat dupa filmul sau din 2019 fiind primul care va fi lansat,…

- Regizorul Quentin Tarantino va lansa o adaptare sub forma de roman dupa filmul sau "Once Upon a Time in Hollywood", relateaza miercuri contactmusic.com. Cineastul american a semnat un acord pentru doua carti cu editura HarperCollins, romanul adaptat dupa filmul sau din 2019 fiind primul care…

- Lungmetrajul „Once Upon a Time in Hollywood”, lansat la Cannes in urma cu un an, a primit 10 nominalizari la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. Brad Pitt a primit trofeul pentru rol secundar, iar Barbara Ling si Nancy Haigh, pentru scenografie.

- Filme realizate de doi dintre cei mai celebrati autori contemporani, Thomas Vinterberg si Naomi Kawase, ambii prezenti in selectia din acest an a Festivalului de la Cannes, vor putea fi vazute in deschiderea celei de-a 11-a editii a Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 23…

- „Exemplul campaniei Sus Inimile. Clipul e inca acolo. E foarte bine gandit și țintit: o anumita categorie, de tineri pana in 35 de ani. Filmul e facut profesionist. Asta inseamna ca cineva a platit bani. Asta inseamna ca avem o campanie cu specialiști. Nu poate sa vina ca a venit un specialist...…

- Vanessa Kirby, protagonista lungmetrajului "Pieces of a Woman", a castigat sambata seara Coppa Volpi pentru cea mai buna actrita la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, relateaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Pieces of a Woman", regizat de Kornel Mundruczo,…