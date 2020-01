Stiri pe aceeasi tema

- Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au convenit sa majoreze la 1 miliard de euro fondul de garantare InnovFin pentru IMM-uri, pentru a imbunatați accesul la finanțare, se arata intr-un comunicat al bancii, potrivit Mediafax.In baza noului acord, UniCredit va putea acorda finanțare…

- Naționala masculina de handbal s-a intors victorioasa de la turneul preliminar din Italia, prima faza de accedere la Campionatul Mondial din 2021 din Egipt. Jucatorii antrenați de Rareș Fortuneanu au obținut trei victorii din trei meciuri și s-au calificat la barajul ce va avea loc in aprilie. “Tricolorii”…

- Comisia Europeana a suspendat finantarea Autostrazii Sibiu-Pitesti din cauza unui gandac, considerat specie amenintata și ii cere Romaniei sa gaseasca solutii pana pe 23 februarie 2020. Gandacul se numeste „Morimus funereus” și traieste si in Macedonia, Belgia, Croatia, Slovenia, Cehia, Germania, Ungaria,…

- Franța, una dintre principalele favorite la medalii, a parasit Campionatul European de handbal masculin dupa prima faza a grupelor. ''Les Bleus'' au suferit a doua înfrângere consecutiva, duminica, în fata Norvegiei, scor 26-28, la Trondheim.În partida de…

- In perioada 9 - 26 ianuarie, Digi Sport va transmite in DIRECT peste 60 de meciuri de la Campionatul European de Handbal Masculin care se va desfașura, in premiera in istoria competiției, in trei țari: Austria, Norvegia și Suedia. Turneul aliniaza la start 24 de reprezentative, repartizate in șase…

- EURO 2020 TRAGERE LA SORTI UPDATE. Iata grupele Euro 2020: GRUPA A: Tucia, Italia, Tara Galilor, Elvetia GRUPA B: Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia GRUPA C: Olanda, Ucraina, Austria, PLAY-OFF A (in cazul in care Romania se califica) sau PLAY-OFF D (in cazul in care Romania…

- PLAY OFF LIGA NATIUNILOR. UEFA va stabili cine dintre Bulgaria, Israel, Ungaria si Romania va evolua in play-off-ul Diviziei C, urmand a intalni Scotia, in deplasare. Celelalte trei selectionate vor disputa play-off-ul Diviziei A. Romania si-a aflat adversarele de la EURO 2020, daca se va…

- PRO TV este pe cale de a fi preluat de catre Fondul de investitii PPF Group, o companie cu sediul in Olanda, fondata in 1991 de omul de afaceri Ceh. PPF administreaza investitii in zona de finante, retail, asigurari, banci si imobiliare. Compania s-a axat de-a lungul anilor pe zona de media…