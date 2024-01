Stiri pe aceeasi tema

- Postul de televiziune ecuadorian TC a fost intrerupt de mai multe persoane inarmate care au obligat personalul sa se intinda și sa ramana la podea, in timp ce se auzeau impușcaturi și țipete. Cu cagule și imbracați in mare parte in negru, mai mulți barbați au fost vazuți in timp ce manuiau arme mari…

- Situatie incredibila in Ecuador! Mai mulți barbați inarmați au atacat in direct un post de televiziune din Ecuador și au amenințat angajații. Angajații au fost forțați sa se așeze pe podea, in timp ce in fundal se auzeau impușcaturi și țipete. De asemenea, unii dintre atacatori aratau spre camera ca…

- Inspaimantator! Luare de ostatici in direct, la o televiziune din Ecuador / VideoLa televiziunea din Ecuador "Tc Television" mai mulți indivizi inarmați au patruns intr-un studiou și i-au luat ostatici pe angajați. Unui om de televiziune i s-a pus in buzunarul sacoului un dispozitiv ce pare a fi…

- La televiziunea din Ecuador "Tc Television" mai mulți indivizi inarmați au patruns intr-un studiou și i-au luat ostatici pe angajați. Unui om de televiziune i s-a pus in buzunarul sacoului un dispozitiv ce pare a fi exploziv.

- O transmisie in direct de postul TC din orașul Guayaquil a fost intrerupta, marți, de acești barbați care purtau gluga și aveau arme. Personalul a fost forțat sa cada pe podea, inainte ca fluxul live sa se intrerupa. Luni a fost decretata stare de urgența pentru 60 de zile in Ecuador, dupa ce un lider…

- Dupa o cursa istovitoare și probe care le-au testat limitele concurenților, o echipa a reușit sa obțina imunitatea mica la America Express, sezonul 6 ediția 31 din 5 decembrie 2023. Miza a fost una extrem de mare pentru ca aceasta le asigura și cele doua bilete spre Argentina.

- In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, precizam ca in urma verificarilor efectuate de catre autoritațile romane, pe baza informațiilor transmise de catre autoritațile israeliene, inca un cetațean…

- Televiziunea israeliana I24 News transmite ca este in curs de finalizare luni seara, potrivit unor surse din Gaza, un acord de eliberare a 50 de ostatici care au dubla cetațenie. Acordul este mediat de Qatar.