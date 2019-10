Filmul intervenției de la Colectiv nu a avut nici măcar număr de înregistrare! In ziua in care procurorii militari au anunțat ca deschid dosar penal pentru intervenția de la Colectiv, mai mulți pompieri avertizeaza ca investigatorilor le va fi foarte greu sa dovedeasca ilegalitațile. ”In incendiul de la Dragonul Roșu, singurul in care au vrut sa procedeze la fel, pana la urma au clasat cazul”. Pe 26 mai 2010, a murit pompierul Ionuț Ungureanu, victima a intervenției din cel mai mare incendiu din ultimii 20 de ani, petrecut la complexul comercial ”Dragonul Roșu”. Ne-am amintit de incendiul de la Dragonul Roșu acum, cand procurorii militari au deschis un dosar pentru a descoperi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

