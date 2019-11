Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula ''Dumnezeu exista si numele lui e Petrunija'' (Macedonia de Nord/Belgia/Slovenia/Croatia/Franta) a castigat Premiul LUX al Parlamentului European. Presedintele legislativului UE, David Maria...

- Lungmetrajul „Dumnezeu exista si numele Lui e Petrunija/ Gospod postoi, imeto i' e Petrunija”, de Teona Strugar Mitevska, a fost desemnat de Parlamentul European castigator al LUX Film Prize pe 2019, scrie news.ro.Regizoarea Teona Strugar Mitevska a fost prezenta in plenul Parlamentului de…

- Actorul Nicolas Cage, in varsta de 55 de ani, va interpreta rolul principal in pelicula de groaza "Wally's Wonderland", regizata de Kevin Lewis, iar filmarile vor incepe in ianuarie 2020, potrivit contactmusic.net, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce Cozmin…

- Filmul "Maria, Regina Romaniei", de Alexis Sweet Cahill, a primit premiul publicului duminica, la finalul celei de-a zecea editii a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, in cadrul unei gale de inchidere desfasurata la Cinema Pro din Capitala, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis…

- ”Maleficent: Mistress of Evil”, o continuare a superproductiei ”Maleficent” din 2014, in care Angelina Jolie conduce o distributie de exceptie, a detronat weekend-ul trecut drama ”Joker" de pe primul loc al box-office-ului nord-american, potrivit Agerpres. In primul sau weekend de proiectii, sequel-ul…

- Lungmetrajele „Cold Case Hammarskjold”, de Mads Brugger, „Dumnezeu exista si numele Lui e Petrunija/ Gospod postoi, imeto i' e Petrunija”, de Teona Strugar Mitevska, si „Jocuri de putere/ El Reino”, de Rodrigo Sorogoyen, finaliste pentru Premiul LUX, acordat de Parlamentul European, vor fi prezentate…

- Cei patru conducatori ai institutiilor Uniunii Europene, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen si David Sassoli, au invitat statele membre sa deschida negocierile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, intr-o scrisoare comuna publicata joi, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Macedonia…

- "Les Miserables", de Ladj Ly, unul dintre filmele ce au primit Premiul juriului la Cannes 2019, va fi proiectat la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc intre 18 si 27 octombrie, informeaza un comunicat al organizatorilor, transmis AGERPRES. Pelicula are in centru trei membri ai brigazii…