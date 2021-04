Pelicula daneza Another Round a caștigat Oscarul pentru cel mai bun film strain, categorie la care a fost nominalizat și documentarul romanesc Colectiv. In lupta pentru un trofeu s-a aflat și pelicula bosniaca „Quo vadis, Aida”, co-producție romaneasca. Un film despre patru barbați depravați. Așa a fost descris Another Round, pe scena premiilor Oscar de regizorul Thomas Vinterberg, in discursul de mulțumire. El a dedicat trofeul fiicei sale, care a murit intr-un accident de mașina, in timpul filmarilor. „Ii simțim lipsa și o iubim… am sfarșit prin a face acest film pentru ea”. Filmele nominalizate…