Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirilov s a nascut pe 8 decembrie 1971, in Tulcea In 2002, el si cu Tudor Giurgiu au pus bazele Festivalului International de Film Transilvania TIFF , primul si cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din Romania. Confrom site ului oficial al Festivalului, in prezent, Mihai Chirilov…

- Asociația CAROUSEL PROJECT și colaboratorii sai – artiști plastici din Craiova, Oradea, București și alte orașe din țara organizeaza incepand de astazi, in intervalul orar 11.00 – 21.00, primul Targ de Arta și Cadouri organizat la Galeria Arta 1 a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (UAPR) – Filiala…

- Ieri, 16 noiembrie 2023 a avut loc la Casa de Cultura din Baia Sprie vernisajul expoziției temporare «Medio Monte – spiritul locului in repere identitare», organizata de Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» in colaborare cu Primaria Orașului Baia Sprie și Asociația „E Ceva Bine” – București.…

- Pro TV va difuza un program special de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Emisiunile „La Maruța” și „Vorbește lumea” iși vor uni forțele pentru o ediție festiva. Pro TV anunța intr-un comunicat oficial ca de 1 Decembrie, de la ora 06:00, telespectatorii vor putea urmari Știrile PRO TV, prezentate…

- Dupa opt concerte extraordinare la Roma, Chișinau, Berlin și Paris, Festivalul Internațional PROPATRIA – inițiat și organizat de o romanca din Italia, Mioara Moraru, s-a incheiat luni, 30 octombrie, cu o Gala Extraordinara de Opera pe scena Operei Naționa

- București, 26 octombrie 2023. Clarfon și Asociația CSR Nest lanseaza cea de-a treia ediție consecutiva a campaniei anuale de impadurire „Un Pacient Protezat. Un Copac Plantat.” Campania, implementata in acest an cu sprijinul Direcției Silvice Prahova, iși propune sa contribuie la creșterea suprafețelor…

- Pana la 1 noiembrie, studenții din toata țara sunt așteptați sa se inscrie in hackathonul „Romania fara dosar” și sa ofere propriile soluții pentru debirocratizarea administrației publice, folosind inteligența artificiala. Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii s-a alaturat celei de-a patra…

- Complexul Arheologic Porolissum a fost sambata gazda primei editii a concursului de alergare, „Porolissum Trail”, un eveniment la care au luat startul peste 400 de concurenti. Competitia a cuprins trei curse: turul santinelelor (1,5 kilometri), Cursa Salamandrelor (12 kilometri) si Porolissum Trail…