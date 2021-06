Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la Hollywood! Ned Beatty, un actor nominalizat pentru un premiu Oscar dupa pelicula ‘Network’ și cunoscut pentru filmele ‘Deliverance’ și ‘Toy Story 3’ a murit. Starul s-a stins din viața la varsta de 83 de ani, iar compania de management a anunțat veștile extrem de triste. Net Beatty a murit!…

- Cantaretul englez Ed Sheeran recunoaste ca fiica lui in varsta de opt luni nu este un fan al muzicii sale si spune ca plange cand ii interpreteaza noi piese, scrie BBC, potrivit news.ro. Sheeran si sotia lui, Cherry, care traiesc in Suffolk, au anuntat in luna septembrie a anului trecut ca…

- Fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin s-a transformat intr-o domnișoara superba, iar actrița nu-și mai incape in piele de mandrie. Apple a implinit recent 17 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant prin intermediul contului de Instagram.

- Sarah Dumitrescu ii calca pe urme mamei sale și a demonstrat ca știe sa conduca și in relații, dar și in viața reala! Fiica Anamariei Prodan a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro la volanul bolidului de lux, in compania unui tanar cuceritor.

- Christopher Hampton si Florian Zeller, scenaristii filmului "The Father", au castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 93-a editie a galei premiilor decernate de Academia de film americana, conform contului de Twitter al evenimentului.…

- Un interviu care merita vazut, realizat in exclusivitate de emisiunea Garantat 100% de pe TVR, a reușit sa aduca in atenția noastra, a publicului, viața nevazuta a lui Steve Jobs. Lucrurile acestea nu ar fi fost posibile, fara ajutorul fiicei sale Lisa Brennan Jobs, care a scris o carte intitulata „O…