Filme de Crăciun non stop! Pe care post TV le puteți vedea Filme de Craciun non stop , de dimineata pana seara! Cu premiere saptamanale programate in zilele de duminica de la 16.00, respectiv marti si vineri de la ora 20.00. Pentru unii nu suna bine, dar alții sunt fani ai unor asemenea filme. Iata pe care post TV le puteți vedea. Pe aceeași linie, saptamana 1-6 noiembrie aduce si trei premiere in Romania. Postul care difuzeaza maratonul filmelor de Craciun este DIVA. Marti, 1 noiembrie, de la 20:00, este programat „Un sarut inainte de Craciun” („A Kiss Before Christmas”, 2021). Ethan (James Denton), sot si tata, se trezeste intr-o dimineata necasatorit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

