- Lansat la sfarsitul anului trecut (5 decembrie, Paris) Jumanji: Aventura in jungla este un remake/sequel al celebrului film cu acelasi nume (Jumanji) ce a facut furori in anul 1995 datorita efectelor speciale deosbite, create de Industrial Light & Magic, companie fondata de nimeni altul decat George…

- Continuarea filmului „Jumanji: Welcome to the Jungle”, cu Dwayne Johnson in rol principal, va fi lansata pe 13 decembrie 2019, anunțul fiind facut chiar de catre actor, pe rețelele de socializare.

- Hugh Grant a dezvaluit ca s-a temut de rolul lui Jeremy Thorpe in ecranizarea BBC despre relatia fostului parlamentar liberal cu fostul model Norman Scott, motiv pentru care a incercat sa se documenteze cat a putut de bine despre personalitatea politicianului, relateaza Press Association intr-un articol…

- Mai toti eroii din universul benzilor desenate Marvel, dintre care unii nu au aparut niciodata impreuna intr-un film, isi dau intalnire pentru a lupta impotriva maleficului Thanos, o entitate super-puternica care vrea sa distruga jumatate din Universul cunoscut, in filmul "Avengers: Infinity War",…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Dwayne Johnson! “Pentru astazi am ales o poza care m-a emotionat complet! Dwayne Johnson, cunoscut si sub numele de scena The Rock, a devenit din nou tata de fata. Actorul a postat pe contul sau de Instagram aceasta poza cu micuta care va purta numele Tiana…

- Actorul american Dwayne Johnson si prietena sa, cantareata Lauren Hashian, au devenit luni parintii unei fetite, informeaza DPA. Tiana Gia "a venit pe lume ca o forta a naturii", au anuntat fericiti cei doi parinti. Johnson, cunoscut sub numele de "The Rock", a scris pe Instagram…

- Filmul horror ''A Quiet Place'' a revenit in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, dupa ce saptamana trecuta a pierdut locul intai in favoarea lungmetrajului de actiune ''Rampage'', relateaza AFP. Filmul lui John Krasinski a avut incasari de 22 de…