Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american Amazon a anuntat, vineri, ca filmarile la serialul "Stapanul Inelelor" vor fi mutate din Noua Zeelanda in Marea Britanie, o lovitura pentru economia acestei tari, informeaza AFP, potrivit news.ro. Tara astepta sa gazduiasca filmarile pentru mai multe sezoane ale acestui serial,…

- Studiourile Amazon au anuntat transferarea filmarilor celui de-al doilea sezon al serialului "Stapanul Inelelor" (The Lord of the Rings) din Noua Zeelanda, unde continua lucrarile de productie, in Marea Britanie, relateaza vineri EFE. Amazon noteaza intr-un comunicat, difuzat joi seara…

- Marea Britanie renunța la carantina pentru toți strainii vaccinați din SUA și UE care intra in țara. Franța este singura țara din Uniunea Europeana care nu beneficiaza de acest privilegiu. Calatorii complet vaccinați impotriva Covid-19, in Uniunea Europeana (UE) sau Statele Unite, vor fi acum scutiți…

- Cercetatorii de la prestigioasa Universitate California din Berkely, Statele Unite au facut o ampla analiza a rezultatelor a 46 de studii diferite din toata lumea, privitoare la utilizarea smartphone-urilor. S-a descoperit ca folosirea telefonului mobil doar 17 minute pe zi, intr-o perioada de 10 ani,…

- Expertii sustin ca noile mutatii ale coronavirusului l-ar putea face si mai puternic. Copiii intre 5 și 12 ani si adultii sub 50 de ani au un risc de 2,5 ori mai mare de a se infecta cu varianta Delta. O preocupare majora in acest moment este varianta Delta, o tulpina de virus SARS-CoV-2 extrem de contagioasa…

- Autoritațile columbiene l-au reținut pe romanul Mihai Ionuț Paunescu in aeroportul din Bogota, un hacker internațional cautat de ani de zile de catre anchetatorii federali din SUA. Paunescu ar fi unul dintre creatorii și principalul distribuitor al „Gozi”, un virus informatic care ar fi furat informații…

- Cel mai recent film din franciza cu Tom Cruise se filma in Marea Britanie. Un purtator de cuvant pentru Paramount si casa de productie Skydance a confirmat ca activitatea va fi intrerupta pana in 14 iunie. "Am oprit temporar productia la "Mission: Impossible 7" pana la 14 iunie, din cauza rezultatului…

- Avocatul care reprezinta Uniunea Europeana in procesul intentat companie AstraZeneca a cerut in instanța amendarea companiei cu o suma enorma pentru ca nu a respectat contractul incheiat pentru livrarea de doze de vaccin anti-Covid, informeaza Reuters.Mai exact, avocatul a cerut instanței sa amendeze…