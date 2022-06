Surface Laptop Go 2 a ajuns în România

Microsoft anunță disponibilitatea pe piața din România a Surface Laptop Go 2, noua versiune a Surface Laptop Go lansat în octombrie 2020. Începând cu 7 iunie, Surface Laptop Go 2 a intrat în portofoliul de produse Tech Data, cel mai mare distribuitor IT din Europa. Conceput pentru a oferi designul și caracteristicile produselor… [citeste mai departe]