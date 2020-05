Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala a Jandarmeriei a fost implicata intr-un accident rutier, luni seara, in Piata Avram Iancu din Cluj, jurul orei 21.00. Doi jandarmi au fost transportati la spital, dar starea lor este stabila.

- Duba Jandarmeriei Cluj circula regulamentar, luni seara, cand a fost lovita in plin de un șofer care a intrat cu viteza in intersecția din Piața Avram Iancu.Din imaginile surprinse de un alt șofer cu camera pe bord, rezulta ca VW nici macar nu a incetinit cand a ajuns in intersecția, ci a venit lansat,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni seara in Piața Avram Iancu, din Cluj-Napoca.Din price el informații, o mașina a Jandarmeriei a fost lovita din lateral.In urma impactului, o persoana a fist ranita ușor.La fața locului intervin echipaje SMURD și ale Poliției.Vom reveni…

- Polițiștii clujeni au pornit intr-o urmarire, sambata seara, la Gherla, pentru a prinde un șofer care s-a urcat beat la volan.Astfel, sambata seara in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Gherla au efectuat un semnal de oprire unui conducator auto, care se deplasa pe strada Clujului din…

- INCREDIBIL… Un șofer din Barlad, de 57 de ani, V.G.T, a comis un accident de circulație, intrand intr-o ambulanța care era parcata in fața blocului unui pacient care suferise un atac cerebral. Dupa ce a lovit ambulanța, barladeanul a mers mai departe, la domiciliu, abandonand mașina implicata in incident.…

- Cu ocazia împlinirii vârstei de 77 de ani, scriitorul clujean Horia Badescu va fi sarbatorit vineri, începând cu ora 13:00, la Centrul de Cultura Urbana-Casino. Astfel, în cadrul evenimentului, primarul Emil Boc îi va acorda scriitorului titlul de „Cetațean…

- Actuala Piața a Unirii a constituit miezul orașului medieval Cluj, grupat în jurul Bisericii Sf. Mihail. Zidurile cetații medievale delimiteaza centrul istoric al orașului. Piața este cea mai mare ca dimensiune (cca. 220m pe 160m) din vechile piețe aflate în centrul și sud-estul Europei.…

- Un tanar de 22 ani a murit, iar parintii sai sunt grav raniti in urma unui accident grav petrecut in centrul Clujului. Tragedia s-a petrecut dupa ce un vehicul condus de un sofer beat a patruns pe contrasens si a spulberat masina in care se aflau cei trei. De pe patul de spital, mama lui Filip Barani,…