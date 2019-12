Filipinele, sub ameninţarea furtunii tropicale Phanfone. Furtuna va lovi ţara în Ajunul Crăciunului Peste 16.000 de pasageri au ramas blocati in porturile din provinciile estice si centrale dupa ce autoritatile au interzis circulatia feriboturilor pe apele agitate, in timp ce zeci de zboruri au fost anulate.



Furtuna Phanfone este insotita de viteze ale vantului de pana la 100 de kilometri la ora si rafale de pana la 125 kilometri la ora si se deplaseaza spre vest cu 30 de kilometri la ora, a indicat biroul filipinez de meteorologie.



Potrivit prognozelor, furtuna va atinge zonele de uscat in zona provinciei Samarul de Est, la 595 kilometri sud-est de capitala Manila, marti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

