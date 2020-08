Filipine - Vulcanul Taal a expulzat o coloană de vapori de 20 de metri înălţime Vulcanul Taal din Filipine, situat la aproximativ 80 de kilometri de capitala Manila, a expulzat o ''emisie slaba de vapori'' la aproximativ 20 de metri inaltime in ultimele 24 de ore, a informat marti Institutul de Vulcanologie si Seismologie din aceasta tara (PHIVOLCS), citat de agentia EFE.



Taal, unul dintre cei mai mici vulcani activi din lume, a intrat in faza de eruptie in ianuarie, ceea ce a condus la evacuarea a sute de mii de locuitori din apropiere.



Alerta a fost ridicata in decursul a cateva saptamani pana la nivelul 4 (din 5) din cauza riscului…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

