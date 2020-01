Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru perioada 14-15 ianuarie, din cauza furtunii Brendan,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Filipine ca autoritatile locale au declarat stare de calamitate din cauza activitatii vulcanului Taal din provincia Batangas. Conform unui comunicat al MAE transmis marti…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Filipine ca Institutul local de seismologie si vulcanologie (PHIVOLCS) a anuntat ca activitatea freatica a vulcanului Taal situat in Batangas (66 km de capitala Manila),…

- Venetia se afla sub alerta de inundatii, in timp ce furtuni violente, vanturi puternice si alunecari de teren continua sa afecteze regiuni intinse din Italia, relateaza Agerpres.Orasul Venetia era vizat in aceasta dimineata de un nou fenomen de "aqua alta" (maree inalta), cu un maximum de 120 de centimetri…

- Potrivit MAE, in Republica Portugheza, Institutul local pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a anuntat, pentru perioada 19-20 decembrie, instituirea unui cod rosu de ploi, intensificari ale vantului si valuri puternice pentru districtele Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Aveiro, Porto, Braga, Viana do…

- Potrivit unui comunicat al MAE, transmis Agerpres, incepand de duminica, in intervalul orar 19,00 - 6,00, 'este interzisa complet circulatia persoanelor si a autovehiculelor, in spatiul public, pana la noi ordine'. 'Avand in vedere starea exceptionala constitutionala decretata in Republica Chile,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Chile ca, incepand cu data de 19 octombrie 2019, a fost decretata stare de urgenta pentru o perioada de 15 zile. Se recomanda ocolirea zonelor centrale ale capitalei Santiago de…