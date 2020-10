Filipine: 10 morţi şi 12 persoane dispărute după trecerea taifunului Molave Taifunul Molave s-a abatut marti asupra Filipinelor provocand moartea a 10 persoane, 12 pescari fiind dati disparuti dupa ce zeci de ambarcatiuni s-au rasturnat in apele involburate, au precizat oficiali citati de DPA. Circa 30 de ambarcatiuni de pescuit s-au rasturnat in largul provinciilor Batangas si Bataan dupa ce au fost izbite de valuri uriase, a informat Biroul national pentru reducerea riscului de dezastre. Molave s-a abatut duminica asupra coastei de est a Filipinelor, insotit de ploi torentiale si vanturi puternice care au doborat cabluri electrice si arbori, smulgand acoperisuri. Taifunul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

