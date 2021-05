Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic echipei al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a castigat, duminica, Marele Premiu al Spaniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurata pe circuitul de la Barcelona. Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a plecat de pe pozitia a doua a grilei de start si…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Spaniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, ca urmare a rezultatelor de sambata, din calificari. Pentru Hamilton este al 100-lea pole position din cariera si al doilea din acest…

- Pilotul spaniol Pedro Acosta (KTM) a castigat duminica cursa de la categoria Moto3 a Marelui Premiu al Spaniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza disputata pe circuitul de la Jerez, transmite EFE. Acosta, 16 ani, a castigat in Spania a treia sa cursa consecutiva din acest sezon,…

- Francezul Sebastien Ogier (Toyota) a castigat, duminica, Raliul Croatiei, a treia etapa a Campionatului Mondial (WRC). Francezul a obtinut victoria cu timpul 2:51:22.9. Al doilea clasat, britanicul Elfyn Evans (Toyota), a avut un timp cu doar sase zecimi mai slab (2:51:23.5), potrivit news.ro.…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2021, desfasurata duminica in nocturna pe circuitul de la Sakhir. Hamilton, care a cucerit anul trecut al saptelea sau titlu mondial, egalandu-l pe legendarul Michael…

- Cursa de 24 ore de la Le Mans (Franta), cea mai importanta din calendarul Campionatului Mondial de anduranta, prevazuta initial pe 12 si 13 iunie, a fost amanata pana pe 21-22 august, "pentru a avea toate sansele de a gazdui public" in conditiile crizei provocate de pandemia de Covid-19, au anuntat…

- Dupa rezultate extraordinare in cursele de monoposturi, Filip Ugran va face pasul in 2021 in Formula 3 alaturi de Jenzer Motorsport, una dintre cele mai cunoscute echipe din formulele inferioare. Compatriotul nostru va concura alaturi de Calan Williams și Pierre-Louis Chovet in acest sezon. Pilotul…

- Formula 1 a confirmat ca prima sesiune de teste din presezonul 2021 va avea loc intre 12 si 14 martie pe circuitul international din Bahrain, care va gazdui si prima cursa a anului in data de 28 martie, transmite DPA, potrivit Agerpres. De obicei, primele teste aveau loc la Barcelona in perioada…