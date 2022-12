”Filiera” prin care zahărul produs în România face profit în Austria și ce fel de zahăr consumă, de fapt, românii Dupa 11 ani de așteptare și eforturi susținute, Romania nu a reușit inca sa intre in Schengen, spațiul european de libera circulație. Cu toate ca țara noastra a beneficiat de sprijinul a 26 de state europene, Austria s-a declarat ”impotriva” și a reușit sa blocheze decizia favorabila a Consiliului JAI. Este vorba despre o decizie oarecum bizara – indelung comentata de analiștii politici – a carei justificare ar putea fi catalogata chiar hilara, daca nu ar fi vorba despre ceva foarte serios la nivel european. Ce se poate ințelege din declarațiile oficialilor austrieci? Pur și simplu ca imigranții nu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

