„Filieră”. Doi gălățeni au trimis un colet cu droguri din Olanda și au urmărit curierul prin toată Europa Doi galațeni hotarați sa se imbogațeasca din traficul de droguri și-au pus la punct o „filiera” inedita: au cumparat drogurile din Olanda și au trimis coletul in țara printr-o firma de curierat și, ca sa fie siguri de reușita operațiunii, au urmarit mașina curierului prin Europa. Amploarea pe care a capatat-o traficul de droguri de mare risc, care a devenit, in special pentru tineri, o posibilitate de a caștiga sume importante de bani, a dus și la o foarte mare diversitate de metode prin care micii traficanți incearca sa introduca drogurile in țara. Doi galațeni, de 28, respectiv 30 de ani, au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

