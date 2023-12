FILECA INDUSTRY SA Beclean: 20 ani de performanță în industria lânii pieptănate Fileca Industry SA – Beclean, Romania, afacerea de familie din industria textila, sarbatorește doua decenii de excelența in 2023, marcand un parcurs impresionant in producția de fire de lana pieptanata. Inființata in Beclean, Romania, in 2003, Fileca Industry a devenit un pilon al comunitații locale și un nume de referința in industria textila. Anul acesta este un moment special, nu doar datorita aniversarii a doua decenii de activitate, ci și pentru ca a inregistrat cea mai mare cifra de afaceri din intreaga sa istorie. Fileca Industry face parte cu mandrie din grupul italian Ecafil Best Spa:… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

