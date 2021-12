Filarmonica Națională va fi restaurată. Autoritățile vor organiza un concurs internațional Ministrul Culturii Sergiu Prodan a vorbit despre planurile de restaurare a Filarmonicii Naționale care a fost distrusa de un incendiu in 2020. Potrivit ministrului, principalele eforturi se vor concentra pe identificarea unei companii capabile sa reconstruiasca un obiect atit de complex. „In ceea ce privește Filarmonica, anul viitor ne-am planificat și o vom face, vom organiza un concurs de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

