Filarmonica: Concert simfonic cu un program integral Beethoven

- Astazi , incepand cu ora 16.00, la Filarmonica Pitești, se vdesfașoara Conferința județeana extraordinara a PSD Argeș. La conferința participa Marcel Ciolacu, președintele PSD și Paul Stanescu, secretara general al partidului. In sala sunt prezenți 224 delegati din 230 convocati. Candidații inscris…

- Filarmonica Pitesti organizeaza luni, 13 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, primul concert al anului. Alaturi de grupul de mandoline „Luyah Mandolin Ensemble” și dirijoarea Lee Guk Puy (Coreea de Sud) participa orchestra de camera a Filarmonicii Pitești. In program: C.C.Converse…

- Pe 16 ianuarie va avea loc la Sala Patria din Brasov primul concert din seria integralei Beethoven cu Orchestra simfonica a Filarmonicii din Brașov dirijata de Cristian Mandeal, concert ce va debuta cu o lucrare beethoveniana mai putin cunoscuta Batalia lui Wellington, in prima auditie la Brasov, urmata…

- Primul concert din seria integralei Beethoven cu Orchestra simfonica a Filarmonicii din Brasov, dirijata de Cristian Mandeal, va avea loc la 16 ianuarie, la Sala Patria din Brasov, potrivit news.ro.Concertul va debuta cu o lucrare beethoveniana mai putin cunoscuta "Batalia lui Wellington",…

- Vineri, la Ateneul Roman, de la ora 19.00, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, dirijata de Horia Andreescu, va avea in program lucrari de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart si Ludwig van Beethoven. Solista in programul Mozart va fi pianista Mihaela Manea. Concertul a fost sustinut…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 5 decembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic al lunii, cu pagini muzicale semnate de Smetana, Mozart și Grieg. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de GianPaolo Mazzoli, participa, ca solist, Paul Ionescu. Pianistul…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 29 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un concert cameral susținut de chitaristul Andrei Tase și pianistul Adrian Tase. Cei doi, fiu și tata, primul, masterand la Academia de Muzica din Cluj-Napoca, al doilea, renumit medic cardiolog, nu sunt…

- Dupa un prim concert oferit in aceasta saptamana, in ziua de marți, 22 octombrie, elevilor de la Colegiul Național „Ion C. Bratianu” din Pitești, in scop educativ, orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Silviu Deaconescu, organizeaza astazi, 24 octombrie, de la ora 19:00, la Centrul…