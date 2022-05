Fiji a confiscat un iaht de 300 de milioane de dolari al oligarhului rus Suleiman Kerimov la solicitarea SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Fiji au confiscat un iaht de 300 de milioane de dolari al oligarhului rus Suleiman Kerimov la solicitarea Statelor Unite, a anuntat joi Departamentul de Justitie de la Washington. Un tribunal din Fiji a decis marti ca Statele Unite pot confisca superiahtul cu proprietar rus, la cateva…

- Guvernul SUA va permite companiei fostului presedinte Donald Trump sa vanda drepturile de administrare a unui hotel de lux din Washington unei filiale a Hilton, deschizand calea pentru ca numele Trump sa fie dat jos de pe o cladire care a servit drept punct de atractie in timpul presedintiei acestuia,…

- Statele Unite intenționeaza sa ofere Ucrainei o asistența suplimentara de 100 de milioane de dolari pentru securitatea civila, a anunțat Departamentul de Stat, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Autoritatile italiene au confiscat, vineri, mega-iahtul oligarhului rus Andrei Melnicenko, potrivit unui comunicat al politiei financiare a Italiei, citata de CNN. Iahtul – numit SY A – valoreaza aproximativ 530 de milioane de euro (578 de milioane de dolari) si se afla in portul Trieste. Este unul…

- Un iaht in valoare de 600 de milioane de dolari apartinandu-i oligarhului rus Aliser Usmanov a fost confiscat de autoritatile germane in portul Hamburg. Iahtul Dilbar se afla in santierul companiei de constructii navale Blohm+Voss pentru lucrari de reamenajare, anunta Reuters si Forbes. Usmanov a cumparat…

- Administratia Joseph Biden propune Congresului SUA alocarea de asistenta financiara si in materie de securitate in valoare de 6,4 miliarde de dolari Ucrainei si tarilor de pe flancul estic al NATO, in contextul agresiunii militare ruse, afirma oficiali de la Washington citati de publicatia The Hill.…

- Departamentul de justiție al SUA a anunțat rezolvarea celui mai mare caz de furt de criptomonede, confiscand un record de 3,6 miliarde de dolari in bitcoin, intr-o poveste care a captivat internetul. Oficialii americani au declarat marți, 8 februarie, ca suma recuperata a fost legata de spargerea…

- Ca parte a operatiunii, autoritatile au retinut un cuplu din New York, pe baza acuzatiilor ca planuiau sa spaleze activele digitale. Aceasta marcheaza cea mai mare confiscare financiara efectuata vreodata de agentie, a declarat procurorul general adjunct Lisa Monaco, intr-un comunicat. Oficialii au…