Fiica unui magnat imobiliar a murit în urma unei supradoze de heroină Fiica unui magnat imobiliar a murit in urma unei supradoze de heroina, cumparata de pe dark-web in urma unei depresii cauzate de uciderea unui adolescent intr-un accident rutier, scrie Daily Mail. Hannah James, in varsta de 37 de ani, a fost gasita moarta in baia apartamentului sau din Paris de catre prietenul ei. Designerul de interior a consumat heroina amestecata cu fentanil, un analgezic puternic pe care-l cumparase pe dark-web. Familia ei a descris modul in care a britanica a trebuit sa faca fața depresiei cauzate de divorț și de uciderea unui adolescent de 17 ani intr-un accident rutier… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

