Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 26 de ani din municipiul Cluj-Napoca, data disparuta dupa ce familia anuntase ca a plecat de acasa in 23 ianuarie, a fost gasita moarta, joi, in comuna Garbau. Politia anunta ca a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc decesul, potrivit news.ro.Familia…

- Este durere fara margini in sanul familiei decimate in pragul sarbatorilor. Comunitatea din Halmeu din Satu Mare este profund afectata de tragedie. Sute de oameni au luat parte la tripla inmormantare.Nenorocirea a avut loc intre localitațile Babești și Halmeu, acolo unde o familie a murit inecata dupa…

- Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, gusta din plin succesul profesional de la o varsta foarte frageda. Tanarul, in varsta de 22 de ani, este considerat ca fiind unul dintre cei mai in voga și bogați influenceri din Romania. Insa, pe langa zambetul ștrengar pe care il afișeaza mereu,…

- Rinda, sora regretatei Rona Hartner, a facut declarații acide la adresa lui Rocco Sedano, primul soț al artistei. Barbatul a venit special din Franța pentru a asista la inmormantarea fostei sale soții.Vineri, 1 decembrie, Rona Hartner a fost condusa pe ultimul drum, dupa ce s-a stins din viața pe 23…

- Regretata actrița și cantareața Rona Hartner a fost inmormantata in urma cu puțin timp la cimitirul Bellu catolic, acolo unde ea și-a dorit sa fie adusa și ingropata langa stramoșii ei și tatal sau, pentru ca așa a lasat vorba familiei sale inca de cand era in viața, noteaza click.ro. Mulți oameni care…

- Rona Hartner și fiica sa, Rita, au avut o o relație extrem de apropiata. Adolescenta a fost nedesparțita de cea care i-a dat viața și a sprijinit-o in lupta cu boala cumplita prin care a trecut. La doar 15 ani, Rita a trecut prin momente cumplite in momentul in care a aflat ca mama sa este grav bolnava.…

- Rita, in varsta de 15 ani, unica fiica a Ronei Hartner, a fost nedesparțita de mama sa. Adolescenta a sprijinit-o in lupta cu maladia cumplita și a trecut prin momente grele atunci cand medicii i-au dat vestea despre cat de grav bolnava este actrița.

- Melinda Sara Moiș este adolescenta care a fugit de acasa și a fost gasita o saptamana mai tarziu in locuința lui Laurențiu Rus, un barbat cu 21 de ani mai mare decat aceasta. Tanara nu vrea sa se intoarca acasa la familia sa, iar in prezent este supusa la mai multe controale de psihologii de la Directia…