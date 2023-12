Katie Holmes și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de fiica sa, Suri Cruise in New York. Vedeta din „Dawson’s Creek” a implinit 45 de ani. In urma casniciei lui Katie Holmes cu Tom Cruise a rezultat o fiica, fiind vorba despre Suri. Adolescenta in varsta de 17 ani are o relație apropiata cu mama acesteia. Katie Holmes a fost surprinsa pe strazile din New York purtand o rochie neagra, cu maneci lungi, cizme albe cu varful ascuțit. Ținuta a fost accesorizata cu un cardigan de aceeași culoare și o poșeta neagra. Suri Cruise a purtat un palton gri și o eșarfa groasa infașurata in jurul gatului,…