- Tudor de la Fly Project și soția lui, Ana Ionescu, formeaza unul dintre cele mai frumoase și iubite cupluri din lumea showbiz-ului. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și au impreuna o fetița superba, pe Ilinca, care a implinit 6 ani. Ieri, cea mica a avut parte de o petrecere…

- Jennifer Lopez și-a sarbatorit ziua de naștere! Vedeta a preferat discreția de data aceasta. Cați ani a implinit celebra cantareața. Deși inainteaza in varsta, artista se menține intr-o forma de invidiat.

- Astazi este o zi cu totul speciala in familia Loredanei Groza, asta pentru ca fiica ei iși sarbatorește ziua de naștere. Elena implinește 25 de ani, așa ca, artista a postat un scurt mesaj pentru fiica sa, dar și mai multe imagini, unele dintre ele de pe vremea cand fiica ei era doar un copil.

- De cand a devenit mamica, Bianca Pop este mult mai responsabila. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" radiaza de fericire și este extrem de protectoare cu fetița ei. A trecut o luna de cand Bianca Pop și-a adus fetița pe lume, iar acesta este un motiv de bucurie pentru vedeta din showbiz-ul de la noi.…

- Este o zi speciala in familia lui Flick și a Denisei Filcea! Cei doi iși aniverseaza, vineri fiica! Micuța Eva Maria a implinit un an, iar parinții ei i-au pregatit un cadou special și o petrecere impresionanta. Denisa Filcea și Flick au dezvaluit toate surprizele de care fiica lor va avea parte in…

- Cum arata fiica cea mare a lui Adrian Mutu, la 17 ani Adrian Mutu este un barbat implinit. Are patru copii din trei casnicii. Mezinul se numește Tiago, are șase ani și mama lui este Sandra, actuala soție a fostului fotbalist . Fiul cel mare, Mario, are douazeci de ani și este rezultatul iubirii dintre…

- Astazi este zi de sarbatoare in familia juratului de la „Chefi la cuțite”. Ava, fiica cea mare a lui Florin Dumitrescu, implinește frumoasa varsta de zece ani. Iata cateva imagini nemaivazute cu cea mica, publicate chiar de tatal ei pe contul personal de Instagram!

- Este o zi speciala in familia lui Tzanca Uraganu și asta pentru ca Alina Marymar iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile minunate, iubita cantarețului de manele a scris un mesaj pe rețelele personale de socializare. Iata cați ani a implinit astazi partenera de viața a artistului!