- Kira Hagi a ales sa-și croiasca drumul ei in viața, intr-un domeniu diferit de cel al celebrului ei tata, Gheorghe Hagi. Tanara și-a inceput cariera de actrița in America și avea de gand sa ramana acolo, dar ceva s-a schimbat și a renunțat la Hollywood pentru Romania. Actrița a facut dezvaluiri intr-un…

- La patru ani de la moartea tatalui ei, Lorena Balaci a acordat un interviu in care l-a comemorat pe legendarul Ilie Balaci, dar a facut și dezvaluiri despre viața ei și situația financiara. Fiica regretatului fotbalist susține ca duce o viața „foarte modesta”.

- Gheorghe Hagi a insistat incontinuu sa sublinieze importanța decarului, el s-a enervat cand numarul 10 din naționala, Alex Maxim, fusese rezerva intr-un meci. Simbolul acesta pe care-l prețuiește Gica atat de mult e facut zob in campionat, il poarta jucatori care nici macar nu sunt importanți in echipele…

- Gaz pe Foc s-a reunit la mai bine de 20 de ani de la desființare și 30 de la primul spectacol. A fost una dintre cele mai iubite grupuri masculine din muzica romaneasca. Astazi trecuți bine de 40 de ani, cei patru au facut performanța in domenii diferite. Candva idolii adolescentelor din anii ’90, Lucian…

- Se lanseaza film despre George Enescu. Fiica lui Gheorghe Hagi, in distribuție! Filmele biografice par a fi la mare cautare in ultima vreme. Oamenii sunt dornici sa descopere detalii din viețile celor faimoși. In Romania se pregatește astfel un film biografic pe care cu siguranța cinefilii il vor aștepta…