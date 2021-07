Stiri pe aceeasi tema

- Fiica jurnalistului Robert Turcescu, Ioana Taisia (20 ani), cunoscuta in mediul online drept Yoyo, are o comunitate de peste 115 mii de urmaritori pe Tik Tok. Recent, tanara a atras atenția asupra unui videoclip postat de o alta creatoare de conținut cu o comunitate de aproape 700 de mii de urmaritori.…

- Are 34 de ani și calca pe urmele parinților ei. Irina Radulescu este fiica celebrului actor Dem Radulescu și a actriței Adriana Șchiopu. La aproape 21 de ani de la moartea tatalui ei, aceasta face dezvaluiri despre relația lor. Susține ca primește semne de la parinte de dincolo de moarte. Fiica lui…

- Fiica lui Dem Radulescu a oferit un interviu de colecție pentru Acces Direct in care a vorbit printre altele și despre regretatul sau tata. Tanara a scos la iveala amintiri prețioase cu el, marturisind ce „pasiune” a moștenit de la el, pe langa actorie. Iata ce semne primește artista din lumea de dincolo.…

- Ramona Manole, sora vitrega a lui Fulgy, a cerut la Poliție ordin de protecție impotriva lui Fulgy, fiul lui Ionița și al Vioricai de la Clejani , relateaza Antena 3 , care a vorbit cu femeia. Aceasta susține ca fratele ei vitreg a ameninațat-o pe ea și pe copiii ei. „Totul a pornit de la faptul ca…

- Iulia Vantur are o prezența destul de discreta de cand a venit in Romania, dar paparazzii SpyNews.ro au reușit s-o surprinda intr-o ipostaza emoționanta nemavazuta. Comportamentul pe care il are vedeta fața de fiica unei prietene scoate la iveala instinctul matern al acesteia.

- Fiica regretatului Dem Radulescu a fost prezenta la Gala de decernare a Premiilor Gopo 2021 desfașurata pe 28 iunie la Amfiteatrul „Mihai Eminescu”, din București. Irina Radulescu are acum 34 de ani și ii calca pe urme parintelui celebru. „Cele mai dragi amintiri alaturi de tatal meu sunt lungile plimbari…

- Dupa ce a absolvit liceul, Cleopatra Stratan a facut pasul cel mare. Artista s-a mutat impreuna cu logodnicul ei, in București, cu care urmeaza sa se casatoreasca in curind. Despre asta a anunțat tinara pe o rețea de socializare. Dupa o relație la distanța de un an și jumatate, el la București, iar…

- Cleopatra Stratan continua sa-și uimeasca fanii cu talentul și vocea ei. Artista a venit in atenția fanilor cu un cadou muzical intitulat „Ceasu' Bate Iar ”. Textul, muzica și conceptul clipului ii aparțin in totalitate artistei, iar de orchestrație și mix s-a ocupat logodnicul acesteia, Edward Sanda.…