Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante centre academice, culturale și economice din țara noastra care gazduiește și sediile unor firme importante pe plan național. Aici se afla Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai mare și veche instituție academica din țara, Universitatea Tehnica…

- La ani buni de la debutul lucrarilor la sediul de pe strada Lalelelor, AJOFM reușește sa se mute in casa noua. Sediul a costat peste 5 milioane de lei și vine sa rezolve problema de spațiu cu care se confrunta instituția. Incepand cu data de 1 iunie, cei care au treaba la AJOFM ii vor gasi pe funcționarii…

- ”Corint” da inapoi Primariei Alba Iulia peste 41.000 de metri patrați in Cetatea Alba Carolina. Ce spune primarul Gabriel Pleșa Primaria Alba Iulia intenționeaza semnarea unui act adițional la contractul de asociere cu SC Corint Hotel Medieval, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a atras atentia asupra faptului ca amenajarea locurilor de parcare pentru 1,7 milioane de masini, in Capitala, ar presupune o suprafata de 20 de milioane de metri patrati."Cred ca inclusiv eliminarea masinilor de pe trotuare este, in mica masura, un proiect de…

- Producatorul de prefabricate din beton armat si precomprimat Prebet (simbol bursier PREB), cu sediul in Aiud, judetul Alba, a anuntat un profit de un milion de lei in primul trimestru din 2023, de la o pierdere neta de 9,1 milioane de lei in ianuarie-martie 2022. Veniturile totale s-au majorat cu 15%…

- In 2022 au fost vandute, la nivel global, 79.4 milioane de autoturisme, cu 1.27 milioane mai puțin fața de 2021, arata cele mai noi date Jato Dynamics, potrivit Profit.ro. Dintre acestea, 7.37 milioane de unitați au fost reprezentate de mașinile cu zero emisii, o creștere de 66% comparativ cu 2021.…

- Nici n-a preluat bine hotelul lui Ioan Niculae de la Venus, ca Gigi Becali, latifundiarul din Pipera, care este cunoscut pentru afacerile sale imobiliare de succes, il și vinde. Becali a batut palma deja, dupa cate se pare, insa, mai are de facut și actele, iar suma pusa in joc se ridica la 8 milioane…

- In ultima perioada, am putut observa cu toții ca prețurile la imobiliare au explodat. Indiferent ca vorbim despre garsoniere, apartamente cu doua, trei camere sau locuințe de lux, toate s-au scumpit exagerat de mult, mai ales in marile orașe ale țarii. Insa șocul in materie de imobiliare vine, din nou,…