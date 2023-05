Fiica antrenorului de la SCM Zalău, Dragan Kobiljski, a murit în urma atacului armat din Belgrad Clipe cumplite pentru Dragan Kobiljski, antrenorul echipei de volei SCM Zalau. Fiica sa se numara printre victimele atacului de la o școala din Belgrad. „Suntem alaturi de antrenorul formației noastre de volei, Dragan Kobiljski, in aceste clipe grele priciunite de trecerea in neființa a scumpei sale fetițe de doar 13 ani, in urma atentatului produs in dimineața zilei de miercuri la o școala privata din Belgrad. Conducerea SCM Zalau, impreuna cu toți sportivii clubulului nostru, suntem alaturi de Dragan și ne rugam pentru odihna sufletului copilei sale. Sincere condoleanțe!”, a transmis SCM Zalau,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Fiica lui Dragan Kobiljski era eleva in clasa a VII-a, in aceeași clasa cu baiatul de 13 ani, care a comis un masacru fara precedent dupa ce a ucis, miercuri dimineața, un gardian și opt colegi de la școala „Vladislav Ribnikar” din Belgrad, relateaza publicața sportiva sarba SportKlub.Informația a fost…

