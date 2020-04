Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, Romania a raportat primul erou cazut la datorie. Ambulanțierul de 53 de ani din Suceava a refuzat sa fie dus la spital și a preferat, astfel, sa fie tratat la domiciliu, crezand ca organismul ii va rezista. Tot in casa și-a și dat ultima suflare, in timp ce vorbea cu fiica la telefon.…

- Cinci barbati cu varste cuprinse intre 53 si 89 de ani au murit in urma infectarii cu noul tip de coronavirus, ridicand bilantul deceselor la 215, potrivit informatiilor GCS. Pacientii erau din Bucuresti, Suceava, Hunedoara si Sibiu si aveau si alte boli.

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 203, informeaza miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 38 si 90 de ani. * Deces 198 – barbat, de 53 ani…

- UPDATE – Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus care au murit in Romania a ajuns la 82. 17 decese si 293 de noi imbolnaviri au fost anuntate ieri, potrivit datelor oficiale. Sunt 2.245 de cazuri confirmate, dintre care 220 s-au vindecat. Au crescut cazurile de infectari cu noul coronavirus…

- Un barbat de 56 de ani din Suceava este cel de-al 69-lea caz de deces in urma infectarii cu noul coronavirus. Acesta a fost gasit mort la domiciliu, apoi a fost testat pentru virusul SARS-Cov-2, rezultatul fiind pozitiv.

- Inca patru decese ale pacienților cu COVID-19 au avut loc in Romania, numarul persoanelor care au murit ajungand la 34. Este vorba de persoane din Arad, Constanta, Suceava si Hunedoara. A murit un barbat de 65 de ani, din județul Arad, internat in Spitalul Județean, care a fost transferat in 25 martie…

- Inca 3 decese din cauza infectarii cu noul coronavirus Înca trei decese din cauza infectarii cu noul coronavirus au fost anunțate miercuri seara târziu de autoritați, ceea ce ridica bilanțul morților din România la 17, la o luna de când a fost confirmat primul caz la noi în…

- O asistenta din Suceava, zone devenita focar de coronavirus in Romania, dupa ce mai mulți medici ai spitalului județean s-au infectat cu Covid-19, iși urla durerea. Se afla in spital cu fiica sa, ambele depistate pozitiv. Soțul i-a murit, deși nu era bolanv, cel mai probabil tot infectat cu virusul…