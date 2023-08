FII REPORTER: Au spart strada Trandafirilor, acum intens circulată, și au lăsat-o de izbeliște Odata cu inchiderea sensului giratoriu de la Apolo, traficul pe strada Trandafirilor s-a intensificat. ”Au spart strada și au lasat-o de izbeliște” – s-a plans un locatar. Acum cateva saptamani, o firma de utilitați a avut o lucrare pe strada Trandafirilor. Doar ca au lasat carosabilul de izbeliște. Odata cu inchiderea sensului giratoriu de la Apolo, strada Trandafirilor a devenit una intens circulata. Iar zona lasata de compania de utilitați neconform se adancește. ”Au lucrat acum cateva saptamani. Nu au readus carosabilul la forma inițiala. Iar acum, cu intensificarea traficului pe Trandasfirilor-… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

