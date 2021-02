Fii personaj într-un spectacol participativ la Teatrul Luceafărul! Echipa artistica a Teatrului Luceafarul a inceput pregatirea unui spectacol inspirat din lumea infinita a internetului și din practicile de pe rețelele de socializare. Producția ii vizeaza mai ales pe adolescenți, insa nu omite categoria tinerilor adulți și a maturilor care utilizeaza in mod frecvent social media. Proiectul se afla in faza de documentare, iar artiștii recurg la colectarea unor conținuturi pe care le așteapta din partea publicului, a internauților provocați de idee. Invitația creatorilor este adresata tuturor acelora care doresc sa relateze situații, intamplari neobișnuite ale… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

