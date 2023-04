Stiri pe aceeasi tema

- „Ochelari de Copil!”, marea provocare lansata de PES Activists Dambovița , tuturor copiilor, cu ocazia Zilei Internaționale a carților pentru Copii. Copiii au șansa sa fie autorii unei carți digitale cu benzi colorate, poezi și povești despre Europa. PES Activists Dambovița a lansat pe pagina oficiala…

- Doua mașini au intrat in coliziune, duminica dupa masa, in orașul Pancota. La fața locului a fost trimis un echipaj medical din cadrul Serviciului de... The post Tamponare intre doua mașini la Pancota. Trei adulți și un copil, asistați medical appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad a organizat astazi in parcul ,,Mihai Eminescu” evenimentul ,,Porți Deschise”, cu ocazia ”Zilei Poliției Romane” care sarbatorește 201 ani de... The post Polițiștii le-au luat amprente micuților de la gradinița ,,Bambi” – ,,Porți Deschise” de Ziua Poliției, in Parcul…

- Sambata Seara, in jurul orei 18:00, pe o strada din municipiul Timișoara a avut loc un accident rutier mortal, in urma caruia un copil in... The post Copil de doar 10 ani lovit mortal de mașina, in Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Trei persoane, printre care un copil de doar doi ani, au ajuns la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier. Tragedia a fost... The post Drogat la volan, un tanar a reușit sa provoace un accident cu mai multe victime, printre care și un copil de doi ani appeared first on Special Arad ·…

- Un barbat de 34 de ani insoțit de un copil de 11 ani a luat in plin cu o mașina de teren 4 copii care se aflau pe marginea drumului, dupa care s-a oprit in gradinița din localitate. Accidentul s-a produs in Budacu de Sus. Accidentul care se putea transforma intr-o tragedie a avut loc in Budacu de Sus.…

- “In lumea celor mici” este un volum care cuprinde, potrivit autoarei, cele mai frumoase poezii pentru școlari și preșcolari, oferite din “suflet pentru suflete.” Ramona Moiceanu este educatoare la Gradinița “Dumbrava Minunata” din Alba Iulia și are o experiența profesionala de peste 25 de ani. Prin…

- Din acest an, parinții salariați primesc o deducere personala suplimentara de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la școala, gradinița sau creșa, indiferent de nivelul veniturilor – reamintește Federația Parinților