Lidl ii surprinde pe cei mici cu o noua colecție Stikeez, care transforma fructele și legumele in prietenii lor cei mai buni. Noile Stikeez Fructe vs. Legume vor fi disponibile in magazinele Lidl, in perioada 10 septembrie – 07 octombrie, alaturi de albumul și saculeții de colecționare. In plus, in colecționarea celor 24 de figurine, […]