In 2017, echipa naționala de fotbal a avut un meci cu Muntenegru, la Podgorica. Am scris atunci, in „Național”(0.9. 10. 2017), ca „Belodedici a fost primit ca Maradona la Napoli. Muntenegrenii parca au avut o epifanie la apariția lui Belo. Se imbulzeau sa-l imbrațișeze veterani de razboi, preșcolari, tractoriști, patroni, profesori. Și chiar femei de […] The post Figo: "Unde sunt Hagi și Popescu?" Belodedici: "No tienes entradas" first appeared on Ziarul National .