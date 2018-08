Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seara ca mitingul romanilor din Diaspora, anuntat pentru vineri in Piata Victoriei, este unul politic si si-a exprimat speranta ca acesta va fi unul pasnic. "Este un miting politic. Orban a spus ca merge, USR merge. Ciolos a spus ca merge. Nici macar organizatorul…

- Protestul romanilor din Diaspora este dezbatut si in presa internationala, marele eveniment va avea loc vineri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. Associated Press, citat de ABC News, New York Times si The Washington Post, titreaza ca, „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de protestul…

- Polițiștii anunța ca au fost sesizați ca sediul din Sectorul 6 al unui partid politic a fost spart, la fața locului fiind efectuate cercetari pentru depistarea faptașilor. Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE, ca este vorba despre sediul PSD."In urma cu putin timp am fost sesizati…

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Mii de romani din toata lumea au pornit la drum spre Romania pentru a participa la protestul de maine care incepe la ora 15.00 in Piata Victoriei. Dupa ce, marti, grupuri mari de romani din Marea Britanie s-au adunat in coloane pentru a se intoarce in tara pentru protestul Diasporei, ieri, si romanii…

- Romanii din Diaspora au anunțat un protest uriaș fața de guvernarea PSD-ALDE, programat la data de 10 august, care ar urma sa aiba loc in Piața Victoriei din București. Edilul Bucureștiului, Gabriela Firea, se va intalni luni cu reprezentanții instituțiilor responsabile de ordinea, liniștea publica…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a asigurat pe seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, de intregul sprijin, atat prin asigurarea fondurilor, cat si prin solutii pentru parcurgerea tuturor etapelor procedurale si administrative pentru ca lucrarile de reabilitare…