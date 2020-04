Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa ce Federatia Româna de Fotbal s-a adresat FIFA pentru confirmarea jucatorilor eligibili la Jocurile Olimpice de la Tokyo, forul de la Zurich a anuntat vineri seara ca, desi competitia se va desfasura în 2021, pot fi prezenti jucatorii care au obtinut calificarea, informeaza frf.ro.Pe…

- Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, printr-o scrisoare adresata vineri, presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, anunta ca sustine demersul FRF la FIFA, potrivit news.ro.Pe 27 martie, FRF s-a adresat FIFA cu privire la situatia jucatorilor eligibili pentru Jocurile Olimpice…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, sustine prin intermediul unei scrisori catre FRF demersul presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, care a solicitat FIFA confirmarea dreptului de a participa la Jocurile Olimpice, amanate pentru vara anului viitor, pentru jucatorii care au…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a trimis astazi o scrisoare presedintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru confirmarea clara a participarii jucatorilor nascuti in 1997 la Jocurile Olimpice, desi acestia nu vor fi U23 in 2021, se arata pe site ul official al FRF.Marti, 24 martie,…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu (35 de ani), a trimis astazi o scrisoare președintelui forului internațional de fotbal, Gianni Infantino, pentru confirmarea participarii jucatorilor nascuți in 1997 la Jocurile Olimpice, deși aceștia nu se vor mai incadra in categoria U23 in 2021. ...

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a trimis vineri o scrisoare presedintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru confirmarea clara a participarii jucatorilor nascuti in 1997 la Jocurile Olimpice, desi acestia nu vor fi U23 in 2021, informeaza FRF.

- O comisie a FIFA, reunita joi la Zurich, a adoptat o serie de masuri vizând reforma sistemului de transferuri si limitarea împrumuturilor de jucatori, informeaza France Football, potrivit Agerpres.FIFA a decis introducerea unui nou sistem care sa favorizeze formarea jucatorilor, iar…

- Barbatul a scris pe Facebook ca miercuri era pe o strada din Alexandria cu masina si a observat o femeie care dansa pe mijlocul drumului, iar cand masinile se apropiau, aceasta pur si simplu sarea in fata lor. Teleormaneanul spune ca femeia parea sa fie intr-o criza si s-a temut atat pentru siguranta…