FIFA și IFAB schimbă fotbalul. TOTAL! La Londra a avut loc marți, 28 noiembrie, reunirea reprezentanților FIFA și IFAB (International Football Association Board). Principalul punct pe ordinea de zi a fost introducerea unor schimbari majore in regulamentul jocului de fotbal. Astfel, una dintre ideile dezbatute a avut legatura cu sporirea puterii VAR. Pe viitor, la recomandarea IFAB și cu ordin semnat […] The post FIFA și IFAB schimba fotbalul. TOTAL! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mazda Motor Corporation a anunțat astazi ca volumul total de producție de vehicule cu motor rotativ a depașit doua milioane de unitați. Motorul rotativ este un motor cu o structura unica care utilizeaza mișcarea de rotație a rotoarelor triunghiulare pentru a genera putere. Primul vehicul Mazda echipat…

- Sorin Carțu, fostul mare atacant al Universitații Craiova, a criticat echipa și pe Alexandru Mitrița dupa infrangerea oltenilor cu Petrolul, scor 1-3. Mitrița a avut din nou o prestație slaba, lucru remarcat de Carțu, care crede ca vedeta echipei a jucat mult prea aproape de tușa. ...

- Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, este convins ca antrenorii italieni pe care i-a adus vor revoluționa fotbalul romanesc, chiar daca ei n-au insemnat mai nimic ca jucatori, evoluand doar la amatori Adrian Mititelu (55 de ani) a numit un antrenor principal și un secund, ambii italieni, fara…

- La doar doua saptamani de la deschidere, expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” are deja peste 30.000 de bilete rezervate. Biletele rezervate pana la acest moment cuprind toate tipurile existente: cele cu tarif intreg, bilete cu reduceri pentru pensionari sau studenți precum…

- Traficul prin Punctul de Trecere al Frontierei Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana PTF Orlovka Conform Garzii de Coasta, traficul prin Punctul de Trecere al Frontierei Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana…

- Sau dovada ca nu miroase fotbalul? Principalul acționar rapidist incearca sa impuna imaginea unui tip diferit de conducator. E totuși ceva care bruiaza acest discurs impecabil. Vedem imediat ce. Dan Șucu a devenit repede personaj in fotbalul romanesc. Nici nu e foarte greu atunci cand devii acționarul…

- Romania ar fi putut face un salt important in clasamentul coeficienților UEFA, daca Farul și Sepsi s-ar fi calificat in grupele Conference League. Insa, infrangerile celor doua echipe au lasat țara noastra fara puncte in acest top. Cum arata cifrele in clasamentul coeficienților. Pe loc este Romania…