- Meciul dintre Burnley și Tottenham, din etapa 13 a Premier League, a fost amanat ca urmare a ninsorii abundente din orașul echipei gazda. Meciul de pe „Turf Moor”, cu ora de start 16:00, a fost amanat din cauza ninsorii din Burnley. Organizatorii au incercat sa curețe terenul acoperit de zapada, dar…

- Echipa naționala de fotbal a Scoției, care va juca vineri la Chișinau impotriva Moldovei in preliminariile pentru Mondialul din Qatar, are parte de susținatori celebri. Printre microbiștii care țin cu aceasta echipa se numara staruri de la Hollywood dar și interpreți faimoși.

- În etapa a 9-a din Serie A, Bologna, o formație de mijlocul clasamentului în prima liga a Italiei, o provoaca la duel pe AC Milan. Se joaca sâmbata seara, de la ora 21:45.Bologna este pe locul 8, iar AC Milan - pe locul 2. Între ele sunt 10 puncte distanța. Gruparea lombarda…

- Cluburile din prima liga de fotbal a Braziliei au votat in favoarea revenirii fanilor in tribune incepand de sambata, dupa ce un an si jumatate meciurile s-au disputat cu portile inchise din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza EFE, citat de agerpres. Intr-o reuniune virtuala a Consiliului Tehnic…

- Etapa a 6-a din La Liga le aduce fața în fața pe FC Sevilla și pe FC Valencia. Se joaca miercuri seara, de la ora 20:30.Gruparea andaluza traverseaza o epoca frumoasa. Ultrapremiata în Cupa UEFA, Sevilla și-a propus mai mult de la fotbalul european și, prin urmare, se afla meritat în…

- Antrenorul campioanei Angliei la fotbal, Manchester City, Pep Guardiola, spune ca editia trecuta din Liga Campionilor nu a fost una ''ratata'' pentru ''cetateni'' chiar daca echipa a pierdut finala in fata lui Chelsea, de la Porto (0-1), scrie Reuters. ''Manchester…

- Arbitrul roman Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA la partida Atletico Madrid – FC Porto din grupele Ligii Campionilor. Potrivit Federației Romane de Fotbal, Ovidiu Hațegan va fi ajutat de arbitrii...

- Selectionatele de fotbal ale Braziliei si Argentina au obtinut victorii in deplasare, joi, in preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondiala din 2022. Selecao, desi lipsita de numeroase piese de baza, s-a impus in Chile cu 1-0, prin golul lui Everton Ribeiro (64). Argentina…