Stiri pe aceeasi tema

- Testele de inteligența au capatat o popularitate incredibila in mediul online, in ultimele luni de zile. Fie ca vorbim despre probleme de logica, teste IQ sau fotografii menite sa pacaleasca ochiul uman, internauții se intrec in a gasi raspunsul corect in cel mai scurt timp. Cum se rezolva testul bulinelor…

- Exista disponibil pe internet un test de atenție care arata ce fel de om ești. Testele de iluzie optica sunt tot mai populare pe internet, in ultimul timp. Acest tip de teste sunt des folosite de catre psihologi, intrucat cu ajutorul acestora pot afla destul de multe lucruri despre persoana pe care…

- Testele de cultura generala au fost mereu la mare cautare printre oamenii de toate varstele, toți dorindu-și sa iși puna mintea la contribuție și sa iși masoare gradul de cunoștințe intr-un mod distractiv. Trendul a fost speculat și de televiziuni care au inceput sa difuzeze concursuri de cultura generala,…

- Testele de inteligența și iluziile optice au cucerit romanii, in ultima perioada devenind virale pe Internet. Pentru a-ți testa perspicacitatea și simțul de observație, iata un test ingenios, care spune multe despre personalitatea ta. Tu ce vezi, prima data, in imagine? Verifica, mai jos, raspunsurile.…

- Sony i-a pus gand rau lui Xbox Game Pass, urmand a lansat saptamana viitoare un serviciu cunoscut deocamdata drept „Spartacus”. Avem de-a face cu un serviciu pe baza de abonament care combina PlayStation Now cu PlayStation Plus si cu extra-uri. Sursele afirma ca serviciul va include jocuri hit si va…

- Microsoft a dezvoltat intr-o provincie izolata din nord-vestul Argentinei un algoritm AI care sa determine care adolescente vor ramane insarcinate, pe baza datelor privind situația lor socio-economica.

- Oamenii de știința din Shanghai au conceput un nou test pentru depistarea COVID, la fel de fiabil precum testul PCR de laborator, si care ofera rezultatul in doar cateva minute, potrivit unui articol publicat luni intr-o revista științifica, relateaza AFP, citata de News.ro.La acest moment, testele…

- Din primele doua imobile, care se aflau in aceeași curte, nu a mai ramas nimic, a ars tot, pana și mobilierul și obiectele electrocasnice.Din al treilea, acoperișul a fost distrus, iar etajul și parterul compromise. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la incendiu, iar ulterior forțele de…