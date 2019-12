Stiri pe aceeasi tema

- Echipa din aceasta saptamana reunește talente din toate campionatele importante ale Europei. In aparare vedeta Realului, Raphael Varane sta alaturi de jucatorul celor de la Manchester United, Asron Wan-Bissaka. Prestația excelenta din meciul cu City i-a adus internaționalului englez prezența in aceasta…

- Norvegianul Martin Ødegaard (20 de ani) poate fi cartea caștigatoare in aceasta saptamana in FIFA Ultimate Team. Martin Ødegaard, jucatorul imprumutat de Real Madrid la Real Sociedad conduce o linie de mijloc impresionanta in echipa saptamanii din FIFA Ultimate Team. Așa cum am era de așteptat, Virgil…

- FIFA 20 // O noua saptamana, un nou prilej pentru gameri sa obțina jucatori cu bonusuri in FIFA20. De data acesta, apar cateva nume surprinzatoare. Marile staruri precum Ronaldo, Messi ori Neymar nu au avut o saptamana buna, așa ca jucatorii de FIFA Ultimate Team trebuie sa se orienteze spre alți fotbaliști. …

- FIFA20 // Phil Foden, 19 ani, mijlocașul lui Manchester City, are cu ce sa se laude. Echipa sa starnește invidia și celor mai tari gameri profesioniști. Considerat unul din cele mai promițatoare talente din fotbal in acest moment, mijlocașul celor de la Manchester City impresioneaza nu doar prin evoluțiile…

- EA a anunțat echipa saptamanii in FIFA Ultimate Team. Cristiano Ronaldo, Eden Hazard și Harry Kane sunt cele mai grele nume de pe lista. Dupa ce cu o zi in urma au aparut predicțiile despre ce jucatori vor prinde lotul, cei de la EA au eliberat toate numele din aceasta echipa a saptamanii. Nu s-au…

- Mohamed Salah (27 de ani), atacantul echipei Liverpool, a fost scos din lotul echipei naționale a Egiptului din cauza unei accidentari la glezna suferita in meciul cu Manchester City, din campionat, scor 3-1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Se intra cu ‘Mitraliera’ printre greii PSD! Cine ar urma…

- Unul dintre titularii echipei naționale a Spaniei, David Silva, l-a impresionat pe goalkeeper-ul Joe Hart în momentul în care a ajuns la Manchester City, dar nu în sensul pozitiv, informeaza Mediafax.Actualul portar al gruparii Burnley a precizat ca mijlocașul iberic nu era jucatorul…

- Benjamin Mendy a trimis o scrisoare Federatiei Engleze de Fotbal (FA), în care arata ca nu s-a simtit ofensat de postarea colegului sau, Bernardo Silva, acuzat de rasism, informeaza dailymail.co.uk, cate citeaza The Times.Portughezul se poate alege cu sase etape de suspendare dupa ce o gluma…