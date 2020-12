Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dincu, a declarat vineri ca social-democrații nu au niciun fel de discuții cu AUR. El a spus ca unul din cinci alegatori AUR la parlamentare a votat la locale cu PSD. Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, vineri, toate problemele cu caldura și apa calda in Capitala pornesc de la rețeaua primara, pe care sunt pierderi uriașe din cauza lipsei de investiții: „Vrem, nu vrem, iarna asta trebuie sa o trecem așa”. „Ca sa faceți un termen de comparație,…

- TVR ii inalța adevarate ode lui Adrian Nastase, unul dintre invitații emisiunii „Drag de Romania mea!” din acest week-end. Nastase, fost premier condamnat la inchisoare in doua dosare penale, va primi și un premiu din partea lui Fuego, realizatorul emisiunii de pe TVR. Umilința totala pentru Ciolacu!…

- Nicusor Dan a declarat miercuri, 18 noiembrie, ca reteaua principala de transport a agentului termic din Capitala este de trei ori mai proasta decat in urma cu trei ani. Primarul general al Bucurestiului a adaugat ca "tot ce putem sa facem in aceasta situatie pe care am primit-o este sa avem cel mai…

- "Strict tehnic, ca sa schimbi un kilometru de conducta de termoficare nu trebuie sa spargi un kilometru de bulevard, ci trebuie sa intri din caseta in caseta, sa scoti conducta aceea de metal si sa o introduci pe cea moderna. Bineinteles ca nu o sa fie batand din palme, dar putem sa facem sa fie…