Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul tata-fiu dintre Calin și Petre Geambașu continua, de aceasta data pe internet. Barbatul a scris un mesaj pe rețelele de socializare in care facea referire la parintele lui, astfel ca a facut o serie de acuzații la adresa lui Petre Geambașu. De asemenea, Calin a avut ceva de spus și despre…

- Scandalul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua. Dupa ce a plecat la Dubai, frumoasa impresara și-a facut un cadou de zile mari. Cum iși alina supararea fiica regretatei artiste Ionela Prodan și pe ce a spart 300.000 de euro dintr-un foc. Cum isi alina Anamaria…

- Aflata in plin presupus divorț, Anamaria Prodan pare sa recurga la tot soiul de gesturi ca sa uite de suferința. De altfel, aceasta a recunoscut ca imaginile in care soțul ei a fost surprins in compania unui prieten și a doua femei, in Delta Dunarii, au afectat-o. Ce a ajuns sa faca Anamaria Prodan…

- O testare genetica pentru epilepsie costa mia de euro in Romania, iar statul roman nu deconteaza aceasta analiza care poate face mai suportabila viata unui copil. Asta a aflat mama unei copile care cauta pe orice cale sa isi salveze copilul din chingile bolii.

- BUCUREȘTI, 26 mai – Sputnik. Acoperite de sangele a milioane de victime ale razboaielor, loviturilor de stat, revoluțiilor, insurgențelor și rebeliunilor din lumea intreaga, administrațiile SUA din ultimele decenii par a avea un demn continuator in echipa lui Joe Biden. Excepție de la regula…

- Dacian Ciolos, copreședintele USR-PLUS, a declarat intr-o conferința de presa ca Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost respins sau refuzat de Comisia Europeana, pentru ca el nici nu a fost inca depus inca, urmeaza. „Nu a existat nicio recuzare, nicio refuzare, nicio respingere…

- Dan Barna, vicepremier, a vorbit, luni seara despre problemele pe care le are cu Departamentului pentru lupta antifrauda (DLAF), dupa sesizarea facuta de acest organism catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Ce raspuns a primit Dan Barna din partea DLAF Barna ar fi fost reclamat de DLAF, la DNA…